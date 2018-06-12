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Украинским военным разрешили не платить штрафы по кредитам

12.06.2018 15:55

На время особого периода в Украине военнослужащим штрафные санкции за невыполнение кредитных обязательств, а также проценты за пользование кредитом не начисляются.

Об этом сообщает сайт Судебной власти Украины.

Так, Верховный Суд в постановлении от 30 мая 2018 года по иску о взыскании задолженности по кредитному договору не согласился с выводом апелляционного суда и направил дело ему на рассмотрение. «На основании положений ст. 5, 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» и ч. 15 ст. 14 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Верховный Суд пришел к выводу о том, что военнослужащим с начала и до окончания особого периода, а резервистам и военнообязанным — с момента призыва во время мобилизации и до окончания особого периода не начисляются штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом. // Realist

 

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