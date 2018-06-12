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На Миколаївщині на хабарництві затримано двох поліцейських

12.06.2018 16:07

Військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону Південного регіону України спільно зі спецпідрозділом К УСБ України в Миколаївській області на хабарництві викрито начальника та поліцейського сектору реагування патрульної поліції одного з райвідділів поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

Установлено, що лейтенант та старший сержант поліції, за не направлення громадянина до медичного закладу для освідування та не складання безпідставного адміністративного протоколу, вимагали від останнього неправомірну вигоду в сумі 8 тис грн.

Безпосередньо під час передачі чергової частини хабара в розмірі 4 тис грн поліцейських затримано.

Військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону затриманим особам готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.

Прес-служба військової прокуратури Південного регіону України

 

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