На Миколаївщині на хабарництві затримано двох поліцейських

Військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону Південного регіону України спільно зі спецпідрозділом К УСБ України в Миколаївській області на хабарництві викрито начальника та поліцейського сектору реагування патрульної поліції одного з райвідділів поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

Установлено, що лейтенант та старший сержант поліції, за не направлення громадянина до медичного закладу для освідування та не складання безпідставного адміністративного протоколу, вимагали від останнього неправомірну вигоду в сумі 8 тис грн.

Безпосередньо під час передачі чергової частини хабара в розмірі 4 тис грн поліцейських затримано.

Військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону затриманим особам готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.

Прес-служба військової прокуратури Південного регіону України