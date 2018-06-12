У військовослужбовця Вінницького райвійськомату вилучил зброю і боєприпаси, вивезені із зони АТО

За процесуального керівництва військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України, слідчими слідчого управління Головного управління Нацполіції у Вінницькій області закінчено досудове розслідування щодо військовослужбовця Вінницького районного військового комісаріату, який під час перебування в зоні антитерористичної операції незаконно привласнив пістолет конструкції Макарова (ПМ) та вивез зброю і боєприпаси із зони бойових дій на мирну територію України.

У ході санкціонованого судом обшуку, в помешканні старшого лейтенанта ЗСУ виявлено та вилучено цілий арсенал зброї: тротилові шашки, постріли ПГ-7М без стартових порохових зарядів до гранатомета РПГ-7, ручні протитанкові гранатомети РПГ-26, осколкові наступальні ручні гранати РГН, осколкові наступальні ручні гранати РГД-5, осколкові оборонні ручні гранат Ф-1, а також 1889 боєприпасів різного калібру.

08.06.2018 року, після збору беззаперечних доказів вини військовослужбовця, військовою прокуратурою Вінницького гарнізону Центрального регіону України обвинувальний акт щодо вказаного офіцера у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 410 Кримінального кодексу України, направлено до суду.

Довідково:

• ч. 1 ст. 263 КК України, «Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років».

• ч. 2 ст. 410 КК України, «Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна або заволодіння ними шляхом шахрайства, вчинені військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або такі, що заподіяли істотну шкоду, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років».

Прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України