На Донеччині поліцейським здався колишній бойовик «Чапаєв», який переховувався в Українську

Найманець із позивним «Чапаєв» півроку прослужив в лавах терористів. Спочатку в якості чергового КПП у військовій частині, а пізніше - помічника повара.

З серпня 2014 року по січень 2015 року житель Українська перебував в м. Донецьку і ніс військову службу в терористичній організації «ДНР».

Як розповів колишній бойовик, він почув, що в незаконних збройних формуваннях платять за службу «великі» гроші, а так як на той момент він не працював, то вирішив «підзаробити».

Приїхавши в Донецьк і заповнивши анкету, новобранець отримав військову форму та зброю й став зватися «Чапаєв». До його завдань входило чергування на контрольно-пропускному пункті військової частини та перевірка автотранспорту, який в’їжджає - виїжджає звідти.

«У вільний час у військовій частині нас вчили збирати-розбирати зброю, а також пояснювали основи військового мистецтва»,- розповів колишній бойовик.

Згодом «Чапаєва» було переведено до їдальні, де він в якості помічника повара пропрацював до січня 2015 року. Незадоволений ставленням командування підрозділу до особового складу, а також не отримавши обіцяних грошей за службу, чоловік залишив військову частину й повернувся до свого рідного міста. Там він вів прихований спосіб життя та усіляко уникав зустрічі із правоохоронцями, побоюючись відповідальності за участь у НЗФ.

Дізнавшись із засобів масової інформації про можливість звільнитися від покарання, екс-бойовик вирішив скористатися шансом і звернувся до поліції.

Нагадуємо, що згідно з ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України особа, яка перебувала у складі незаконних збройних формувань, добровільно вийшла з них та повідомила про це органам державної влади, звільняється від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, у Бахмутському районі поліцейським здався патрульний бойовиків. Водночас поліція Слов’янська розпочала досудове розслідування стосовно колишньої учасниці незаконних збройних формувань.

Покровський відділ поліції

Донецької області