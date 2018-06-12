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Львівські патрульні затримали «квартет» осіб, ймовірно, причетних до пограбування

12.06.2018 16:49

Сьогодні близько 2-ї години ночі спецлінії 102 надійшла інформація про грабіж на площі Двірцевій. Заявник повідомляв, що невідомі – 2 жінок і 2 чоловіків — побили його та заволоділи сумкою з грошима, мобільним телефоном й особистими речами.

Інспекторам, які прибули на виклик, потерпілий надав детальний опис зловмисників і вказав напрямок, у якому ті втекли.

Патрульна поліція України

Патрульні через радіоефір передали орієнтування іншим екіпажам міста. Уже за кілька хвилин на вулиці Городоцькій інспектори помітили 4 осіб, схожих за описом.

Патрульна поліція України

Під час поверхневої перевірки в одного з чоловіків патрульні виявили сумку з особистими речами потерпілого, а в жінки – мобільний телефон. У виявлених речах заявник впізнав свою власність.

Патрульна поліція України

На місці працювала слідчо-оперативна група. Обставини події з'ясовуються.

Патрульна поліція України

 

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