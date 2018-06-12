Начальника ГУ Держкомзему у Волинській області судитимуть за розтрату понад 400000 грн. держкоштів

Слідчим відділом прокуратури Волинської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо вчинення колишнім начальником Головного управління Держкомзему у Волинській області та директором приватного підприємства «Геомоніторинг-Волинь» службового підроблення та розтрати державного майна в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Посадовець, змовившись із директором ПП «Геомоніторинг-Волинь», з яким за результатами тендеру було укладено договір на проведення інвентаризації земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів на території Рожищенського, Володимир-Волинського та Горохівського районів Волинської області, заволоділи та розтратили бюджетні кошти, призначені для оплати цих робіт.

Підприємство, яке мало виконати роботи, не володіло належним обладнанням для їх проведення та не мало відповідних фахівців, відтак фактично не провело інвентаризації земель, а документація, виготовлена ним, була непридатною для використання в роботі.

Попри це директор підприємства підписав та скріпив відтисками печатки акти прийому-передачі виконаних робіт, які містили неправдиву інформацію про те, що ПП «Геомоніторинг-Волинь» нібито ці роботи виконало.

Начальник Головного управління Держкомзему у Волинській області, знаючи, що відомості, вказані в актах, не відповідають дійсності, підписав їх та передав до бухгалтерії управління для здійснення за ними оплати.

На підставі цих завідомо підроблених документів на рахунок підприємства було безпідставно перераховано кошти в загальній сумі 423,5 тис грн.

Невдовзі обоє обвинувачених – і директор підприємства, і колишній начальник Головного управління Держкомзему у Волинській області – постануть перед судом.

Прес-служба прокуратури Волинської області