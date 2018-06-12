Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На Прикарпатті жебрак обікрав будинок, поки господар готував милостиню

12.06.2018 17:16

До поліції із заявою про крадіжку звернувся мешканець Рогатинського району.

Чоловік розповів, що невідомий хлопець смуглявої зовнішності, який ходив селом та просив милостиню у місцевих мешканців, викрав з його будинку 3000 гривень, коли він пожалів його та запросив, щоб погостити, інформує СК ГУ НП в Івано-Франківській області.

1

Під час слідчих дій правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 18-річний мешканець Закарпатської області.

Юнак ходив селом та просив у мешканців милостиню. Побачивши на подвір’ї господаря, попросив його допомогти чим може. Чоловік, пожалівши хлопця, запросив до будинку. Поки на кухні готував гостину, юнак непомітно з кишені светра, який був у шафі, викрав 3000 гривень та поспіхом пішов, не дочекавшись застілля.

Зловмисник, якого розшукали правоохоронці, у скоєному зізнався. Оскільки злочин розкрили оперативно, то викрадені кошти, яких він ще не встиг витратити, у нього вилучили та повернули власникам.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Згідно із санкцією статті зловмисникові загрожує покарання від мінімального – у вигляді штрафу до максимального – позбавлення волі на строк до трьох років. Проводиться слідство. \\ Курс

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...