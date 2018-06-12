В общежитии лицея в Одесской области найдена мертвой 18-летняя студентка

В одной из жилых комнат студенческого общежития Килийского профессионального лицея 11 июня обнаружено тело проживавшей там 18-летней девушки. Бывшая воспитанница местной школы-интерната обучалась в лицее.

В учебном заведении отмечают, что на теле погибшей не выявлено видимых следов насильственной смерти.

Помимо того, «нет даже намека на то, что она свела счеты с жизнью: рядом с телом отсутствовали какие-либо средства, которые могли бы вызвать летальный исход. Также не обнаружена и предсмертная записка. Собственно, она никогда и не говорила о желании добровольно уйти из жизни».

Как сообщили в полиции, по факту инцидента открыто уголовное производство. Окончательная квалификация ЧП будет дана после проведения экспертиз.

На месте работает следственно-оперативная группа. // «ФАКТЫ» (Одесса)