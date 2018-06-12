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Британского фаната в Москве избили и ограбили гопники

12.06.2018 17:45

 При этом пострадавший болельщик был пьян и не смог назвать свое имя

Житель Великобритании, приехавший в Москву на ЧМ-2018, пожаловался на избиение и ограбление. По всей видимости, били его не российские фанаты, а обычные хулиганы. Впрочем, сам британец был настолько пьян, что не смог даже выговорить своего имени.

фото: AP Английские футбольные фанаты

О происшествии с пьяным английским футбольным фанатом сообщает Телеграм-канал Mash. Известно, что иностранец обратился с жалобой на противоправные действия неизвестных лиц в московскую полицию. Судя по его рассказу, гостя Чемпионата мира по футболу-2018 избили и обворовали пятеро гопников.

С трудом ворочая языком, британец поведал, что обидчики кулаками заставили его снять с карточки деньги и забрали их. Сумму мужчина вспомнить не смог. Более того, британец не смог внятно произнести даже собственное имя.

Сейчас полицейские ожидают прибытия переводчика, чтобы продолжить допрос и прояснить некоторые подробности. // МК

 

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