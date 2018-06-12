В аэропорту «Борисполь» индиец пытался подкупить пограничника за 400 евро

В аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Индии, который попытался подкупить украинского пограничника и незаконно проникнуть в Украину.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

"Военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту предложения иностранцем неправомерной выгоды в сумме 400 евро офицеру Государственной пограничной службы, то есть по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

По словам Лысенко, 12 июня в 14:19 гражданин Индии пытался подкупить украинского пограничника – начальника группы паспортного контроля 4 отдела инспекторов государственной пограничной службы "Борисполь". Иностранец предложил старшему лейтенанту 400 евро за проникновение на территорию Украины при отсутствии оснований.

Гражданина Индии задержан сотрудниками отделения Национальной полиции аэропорта "Борисполь" в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, что 27 мая военная прокуратура Центрального региона Украины в международном аэропорту "Борисполь" задержала гражданина Нигерии, который пытался за 300 долларов США незаконно проникнуть на территорию Украины, а 31 мая – за такую же попытку и сумму в 1200 долларов США – гражданина Пакистана.

Ч. 3 ст. 369 УК Украины: "Предложение или обещание должностному лицу предоставить ей или третьему лицу неправомерную выгоду, а также предоставление такой выгоды за совершение или несовершение должностным лицом в интересах того, кто предлагает, обещает, предоставляет такую выгоду, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения, совершенные повторно, если неправомерная выгода предоставлялась должностному лицу, которое занимает ответственное положение, или совершенные по предварительному сговору группой лиц, – наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой". // Сегодня