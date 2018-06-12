Волкер сделал заявление по ситуации на Донбассе: Ко всему этому привела интервенция России

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Американский дипломат очередной раз дал понять, кто виновен в ситуации, которая сложилась на востоке Украины
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкр заявил, что именно Россия развязала войну на Донбассе и ответственна за гуманитарный кризис. Об этом он написал в Twitter.
"Я увидел во время моей последней поездки, что на востоке Украины идет война в горячей фазе, которая привела к разрушительному и упадочному гуманитарному кризису. Ко всему этому привела интервенция России", – заявил американский дипломат.
Также он прокомментировал вопрос введения миротворцев на Донбасс и забраковал российский вариант.
"Мы продолжаем поддерживать миротворческую миссию с мандатом ООН для содействия осуществлению Минских соглашений, но предложение России в отношении "сил защиты" ОБСЕ является неудачным", – подчеркнул он. // Сегодня
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