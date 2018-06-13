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Захваченные в Париже заложники освобождены

13.06.2018 00:12

 Министр внутренних дел Франции подтвердил освобождение заложников. Захвативший их ранее в 10-м округе французской столицы мужчина арестован.

 Операция по освобождению заложников в Париже завершилась успешно. Об этом во вторник, 12 июня, написал в Twitter министр внутренних дел Франции Жерар Колон. Заложники освобождены, а захвативший их арестован.

Сотрудники парижской полиции оцепляют район захвата заложников 12 июня 2018 года

Ранее во вторник мужчина взял в заложники не менее двух человек в 10-м муниципальном округе французской столицы. Он проник в один из офисов на улице Петит Экюри.

Полиция оцепила место происшествия. Ее сотрудники проводили переговоры с захватчиком. Полиция исключает версию террористического акта.

 

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