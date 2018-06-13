Захваченные в Париже заложники освобождены

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Министр внутренних дел Франции подтвердил освобождение заложников. Захвативший их ранее в 10-м округе французской столицы мужчина арестован.
Операция по освобождению заложников в Париже завершилась успешно. Об этом во вторник, 12 июня, написал в Twitter министр внутренних дел Франции Жерар Колон. Заложники освобождены, а захвативший их арестован.
Ранее во вторник мужчина взял в заложники не менее двух человек в 10-м муниципальном округе французской столицы. Он проник в один из офисов на улице Петит Экюри.
Полиция оцепила место происшествия. Ее сотрудники проводили переговоры с захватчиком. Полиция исключает версию террористического акта.
На фронте бесконечная позиционная кампания с высыпанием десятков пакетов РЗК, ударами 152-мм артиллерии и невозможностью сторон вывести войска в трёх точках соприкосновения...