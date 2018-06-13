Как сообщил представитель полиции, тело 73-летнего Оуэна Дилларда с многочисленными ножевыми ранами в области шеибыло обнаружено в понедельник вечером его 60-летней невестой, которая сразу же вызвала полицию.

Невеста показала, что ушла из квартиры на третьем этаже в понеделнитк утром, а вернувшись вечером нашла своего жениха мертвым на полу спальни.

По словам невесты, пара собиралась вскоре пожениться и была намерена воспользоваться для своего свадебного рутешествия выигрышем Дилларда в лотерею.

Полиция открыла расследование убийства, пишет Gazettco.