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В Бронксе зарезали счастливчика, выигрывшего $10 000 в в нью-йоркской лотерее

13.06.2018 02:13

Обладатель выигрыша в $10 000 в нью-йоркской лотерее был обнаружен в понедельник вечером мертвым в своей квартире в Бронксе.

Как сообщил представитель полиции, тело 73-летнего Оуэна Дилларда с многочисленными ножевыми ранами в области шеибыло обнаружено в понедельник вечером его 60-летней невестой, которая сразу же вызвала полицию.

Невеста показала, что ушла из квартиры на третьем этаже в понеделнитк утром, а вернувшись вечером нашла своего жениха мертвым на полу спальни.

По словам невесты, пара собиралась вскоре пожениться и была намерена воспользоваться для своего свадебного рутешествия выигрышем Дилларда в лотерею.

Полиция открыла расследование убийства, пишет Gazettco

 

 

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