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Полиция выстрелом ранила человека в столице Финляндии – мужчина доставлен в больницу

13.06.2018 03:16

Чрезвычайная ситуация сложилась вчера рано утром – полиции пришлось применить огнестрельное оружие. Мужчина, по информации полицейских, доставлен на операцию.

 В Хельсинки, в районе Рускеасуо полицейский ранил человека выстрелом.

Risteys Helsingin Ruskeasuolla.

Чрезвычайная ситуация сложилась рано утром, когда на место из-за вооруженного мужчины была вызвана полиция. По сообщению полицейских, с мужчиной велись переговоры, однако ситуация приняла настолько опасный поворот, что стражам порядка пришлось открыть огонь.

Вооруженный человек был на улице один. Раненный доставлен в больницу. Информации о тяжести ранения пока нет.

В прошлый раз полиция открывала огонь в апреле этого года в Лемпяяля, когда водитель машины начал стрелять в направлении полицейских.

По информации STT, насилие по отношению к полицейским участилось в два раза за последние 20 лет. По сравнению с другими странами, однако, случаи насилия в Финляндии крайне редки. // YLE

 

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