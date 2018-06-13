Полиция выстрелом ранила человека в столице Финляндии – мужчина доставлен в больницу

Чрезвычайная ситуация сложилась вчера рано утром – полиции пришлось применить огнестрельное оружие. Мужчина, по информации полицейских, доставлен на операцию.

В Хельсинки, в районе Рускеасуо полицейский ранил человека выстрелом.

Чрезвычайная ситуация сложилась рано утром, когда на место из-за вооруженного мужчины была вызвана полиция. По сообщению полицейских, с мужчиной велись переговоры, однако ситуация приняла настолько опасный поворот, что стражам порядка пришлось открыть огонь.

Вооруженный человек был на улице один. Раненный доставлен в больницу. Информации о тяжести ранения пока нет.

В прошлый раз полиция открывала огонь в апреле этого года в Лемпяяля, когда водитель машины начал стрелять в направлении полицейских.

По информации STT, насилие по отношению к полицейским участилось в два раза за последние 20 лет. По сравнению с другими странами, однако, случаи насилия в Финляндии крайне редки. // YLE