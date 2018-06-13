Полиция Торонто пытается положить конец вооруженному насилию с помощью нового проекта

«Уровень вооруженного насилия определенно возрос по равнению с прошлым годом, − сообщил полицейский инспектор Тони Ривьере из 51 отделения полиции. – Нас это беспокоит».

В одном из домов в Regent Park полиция Торонто обнаружила:

• Заряженное ружье с обрезанным стволом;

• Две винтовки, оснащенные оптическими прицелами;

• Десятки ящиков, заполненных до краев различными видами боеприпасов.

Это лишь часть того, что офицеры полиции конфисковали вечером в субботу, 9 июня, в рамках новой инициативы под названием Project Red Brick, которая направлена на то, чтобы снизить число преступлений с применением огнестрельного оружия в центре Торонто.

«Уровень вооруженного насилия определенно возрос по равнению с прошлым годом, − сообщил полицейский инспектор Тони Ривьере из 51 отделения полиции. – Нас это беспокоит».

Ордера были выданы на следующий день после запуска проекта, что привело к аресту четырех человек, в том числе двоих несовершеннолетних.

«Это имеет важную роль из-за типа оружия, которое было обнаружено и могло причинить вред членам местного сообщества, − сказал Ривьере.

Все четверо задержанных были совместно обвинены по семи пунктам обвинения, связанным с хранением огнестрельного оружия, а также с хранением марихуаны.

Полиция обычно запускает инициативы, подобные Project Red Brick, каждый год примерно в это время, однако Ривьере называет этот «разноплановым по замыслу», потому что его действие распространяется на нескольких полицейских участков в центре Торонто − 14, 51, 52, а также 55 в восточной части города.

Ривьере говорит, что на улицы в этих кварталах выйдут дополнительные офицеры – как в форме, так и в обычной одежде.

«Мы наблюдаем за поведением в центре города и пытаемся придумать способ смягчить или подавить такое поведения, чтобы гарантировать, что у нас будет спокойное лето», − добавил Ривьере. // Torontovka