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Новый вирус для Android атакует ТВ-приставки и майнит криптовалюту

13.06.2018 08:27

Червь, называемый ADB.Miner, устанавливает себя как приложение под названием «Тест» под именем пакета «com.google.time.timer».

 Стало известно о новом вирусе, который атакует устройства на Android. Он может проникнуть в том числе и на приставки для телевизора вроде Amazon Fire TV. Конкретно на консолях вирус не специализируется, но из-за операционной системы способен проникнуть и на них.

Зловредный код называется ADB.Miner. Он устанавливается как приложение под названием Test. Попав на устройство, вирус начинает добывать криптовалюту. Из-за этого скорость работы девайсов замедляется, и в конечном итоге на экране просто высвечивается надпись Test с иконкой Android.

Отмечается, что, если пользователь не изменял настройки для разработчиков на Amazon Fire TV, вирус будет не страшен. Но разрешив установку приложений из неизвестных источников, ПО-майнер сможет проникнуть в систему. // onliner.by

 

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