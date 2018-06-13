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Женщина из Запорожья пыталась открыть сеть борделей в Тернополе, предложив полиции «откат»

13.06.2018 08:43

Женщина из Запорожья отправилась в Тернополь с целью открыть сеть борделей, однако весь ее "бизнес-план" сорвался, когда она пришла к главе отдела по борьбе с торговлей людьми из местного управления Нацполиции с предложением о сотрудничестве.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, женщина предложила копу 50 тысяч гривен за крышевание своего бизнеса. Эта сумма должна была составлять 50% от дневного заработка "заведений".

Фото: пресс-служба Нацполиции

В свою очередь, полицейский написал рапорт об этом предложении и сутенерша была задержана, ей вручили уведомление о подозрении и сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Как рассказала во время допросов запорожанка, она выбрала Тернополь своей целью, "потому что здесь цена на это выше" и заверила, что решила заняться этим делом, чтобы заработать на жизнь и уже сняла несколько квартир в городе, договорившись с водителями такси, чтобы те рассказывали о существовании ее борделей потенциальным клиентам.

Девочек, которые должны были оказывать сексуальные услуги, она вызвала из Запорожья и Днепра – их прямо на вокзале встретили стражи порядка. Расследование продолжается. // Сегодня

 

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