Поліція повідомила про підозру хлопцю, через дії якого отруїлись учні миколаївської школи

Співробітники ювенальної превенції Заводського відділу поліції з’ясували, що до інциденту, який мав місце 21 травня у миколаївській загальноосвітній школі № 6, причетний 16-річний юнак. Хлопець зізнався, що розпилив у приміщенні вбиральні навчального закладу перцевий балончик не навмисно, а через власну необережність.

В інформації від 21 травня повідомлялося про госпіталізацію до медичного закладу з діагнозом гостре отруєння невідомою речовиною середньої тяжкості 36-х учнів загальноосвітньої школи № 6. Діти скаржились на першіння в горлі, сльозоточивість очей та головний біль.

Слідчі Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області розпочали розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 1 ст. 296 КК України «Хуліганство».

Вжитими слідчо-розшуковими заходами співробітники відділу ювенальної превенції Заводського відділу поліції встановили особу, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні хуліганських дій. Правопорушником виявився 16-річний учень одного з навчальних закладів міста, який прийшов до цієї школи до свого знайомого. Хлопчина зізнався у скоєному.

У присутності дідуся правоохоронці опитали підлітка. Він пояснив, що носив із собою балончик для самооборони, а розпилив його у школі випадково, через власну необережність.

За узгодженням з прокуратурою неповнолітньому повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

Досудове слідство триває.

Заводський відділ поліції ГУНП

в Миколаївській області