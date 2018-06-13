Журнал Charlie Hebdo назвал ЧМ-2018 в РФ «трагикомедией в потемкинской деревне» (фото)

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На карикатуре российского президента поместили в танк напротив футбольных ворот
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo вышел 13 июня с карикатурой, посвященной началу Чемпионата мира по футболу-2018 в России, на обложке. Карикатуру издание опубликовало на своей странице в Twitter вместе с анонсом номера.
В анонсе материала говорится: "Мундиаль в России: трагикомедия в потемкинской деревне", а на карикатуре изображен Владимир Путин, направляющий пушку танка на футбольные ворота. Надпись на карикатуре гласит: "Вперед, русские!". // 112.ua
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