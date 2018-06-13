«Оконные» мошенники охотятся на пожилых «клиентов»

В Киеве предупредили о новом виде мошенничества — гражданам предлагают установку металлопластиковых окон по льготной цене в рамках несуществующей государственной программы.

Об этом в Facebook написала начальник управления развития жилищно-коммунального хозяйства Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Вера Радченко.

По ее словам, в настоящее время в Киеве есть только программа по частичному возмещению процентов по кредитам, взятым на энергосберегающие мероприятия.

«Никакой льготной программы по замене окон, балконов, входных дверей нет! От слова совсем! Ни государственной… Ни муниципальной! Есть только кредиты! И частичное возмещение по кредитам, которые Вы берете на эти цели! Все! Других льгот нет! Потому очень хорошо подумайте, если решите воспользоваться этим предложением! И предупредите пожалуйста соседей», — написала она.

Свою запись чиновник проиллюстрировала фотокопией объявления мошенников. // «ФАКТЫ»