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У Миколаєві квартирантка знайшла вбитою хазяйку житла

13.06.2018 09:37

12 червня близько 14:30 до Інгульського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення, що в одній із квартир будинку, розташованого по вул. Космонавтів, квартиранткою виявлено тіло 86-річної жінки, власниці житла, з ознаками насильницької смерті.

На місце події прибули наряд патрульної поліції, слідчо-оперативна група Інгульського відділу поліції, кінологи зі службовим собакою, експерти, медики та керівництво ГУНП в Миколаївській області.

вбивство

Наразі на місці скоєння злочину працюють правоохоронці, проводяться першочергові сліді дії. 

Слідчим відділенням Інгульського відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. 

Встановлюються усі обставини події та особи які можуть бути причетні до вчинення злочину. Триває слідство.

Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють будь-якою корисною інформацією для слідства, повідомити до Інгульського відділу поліції за адресою: м. Миколаїв, вул. Поздовжня, 42-а, або за телефонами (0512) 21-61-11, 102. 

Відділ комунікації поліції Миколаївській області

 

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