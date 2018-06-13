Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 12.06.2018

До Малиновського відділу поліції в м. Одеса із заявою звернувся 31-річний одесит, який повідомив, що із одного з місцевих магазинів на вулиці Генерала Петрова, де він працює, невідомий чоловік намагався винести алкогольний напій та продукти харчування. Вжитими заходами правоохоронці викрили 17-річного місцевого жителя, який надав правдиві свідчення.

До Ізмаїльського відділу поліції із заявою звернулася 57-річна жителька м. Ізмаїл, яка повідомила, що з її нежитлового будинку хтось вкрав батареї опалення. В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці викрили місцевих жінку та чоловіка 38 й 39 років, які надали правдиві свідчення.

До Малиновського відділу поліції із заявою звернулася 59-річна одеситка, яка повідомила, що на вулиці Генерала Петрова незнайомий чоловік зірвав з неї золотий ланцюжок. В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці викрили 24-річного місцевого жителя, який надав правдиві свідчення та повернув награбоване. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

ВК ГУНП в Одеській області