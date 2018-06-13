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У Харкові невідомі підірвали та пограбували банкомат

13.06.2018 09:59

Внаслідок події ніхто з громадян не постраждав. За висновками фахівців вибухотехнічного управління обласного главку поліції, зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій. Невідомі заволоділи грошовими коштами, сума яких встановлюється.

13 червня близько 04:00 до Немишлянського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що стався вибух у банкоматі, розташованому на вулиці Краснодарській.

банкомат

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічного управління.

Під час огляду місця події вилучено речові докази, які направлено на експертизу.

банкомат

Інформація за даним фактом внесена до Журналу єдиного обліку заяв і правопорушень Немишлянського відділу поліції. Вирішується питання щодо її кваліфікації за Кримінальним кодексом України.

Поліцейські встановлюють всі обставини та осіб, причетних до події. 

Відділ комунікації поліції Харківської області

 

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