С начала лета в водоемах Украины утонули шестеро детей

Так, с начала купального сезона в местных реках и водоемах погибли 6 детей, всего число погибших достигло 81 человек.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

“С наступлением жаркой погоды увеличивается и количество трагических случаев на водоемах. Так, с начала лета уже погиб 81 человек, среди которых 6 — детей”, - говорится в сообщении.

Всего с начала 2018 года на водоемах страны уже погибло 399 человека (среди которых 35 детей), что на 128 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года (271 человек в 2017-м). Однако были спасены 241 человека, в том числе 20 детей.

Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде, по данным спасателей, является несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии.