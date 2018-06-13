В Украине наличную валюту можно будет обменять в банкоматах и терминалах

С 1 января 2019 года украинские смогут покупать-продавать иностранную валюту через платежные терминалы и банкоматы. Соответствующее разрешение содержится в обнародованном сегодня постановлении Нацбанка №63, часть которого вступит в силу с полугодовой отсрочкой.

Речь идет не о безнале, а о полностью наличной операции: человек сможет внести в аппарат гривну из кошелька и сразу получит доллар, евро или другую валюту, которую сможет предложить аппарат (без карточного счета). При этом должен будет получить чек с указанием суммы операции, курса конвертации и возможно личных данных: при конвертациях в сумме до 150 тыс. грн. не указывается имя человека, а в более крупных приобретениях оно должно фигурировать. При этом любой желающий будет иметь право на обратную операцию на протяжении 15 минут. Если решил, что его обслужили по невыгодному курсу или просто передумал.

На дисплее устройства должно указываться гражданство человека. Чтобы иностранцы имели возможность получить специальную банковскую справку для вывода валюты за границу (оформляется при подаче декларации).

В Европе обменные функции чаще всего осуществляют специальные аппараты, которые еще 5-8 лет назад можно было встретить в круглосуточных зонах самообслуживания. Пару лет назад валютно-обменные терминалы начали устанавливать на просторах СНГ, особенно активно в Белоруссии. Украина сильно отставала по этой части, и собирается делать акцент не столько на терминалах, сколько на банкоматах.

«У нас был опыт приема иностранной валюты через платежные терминалы, но без выдачи банкнот. Фактически конвертация происходила в системе интернет-банкинга, но была закрыта до нормативного урегулирования. Если говорить об одновременном приеме наличности и ее выдаче, то технически это можно было бы реализовать на специальных банкоматах. У нас таких где-то десяток, но они пока настроены на работу гривной. Можно сделать и валютные настройки. О закупке новых аппаратов в большем количестве можно будет говорить, если мы увидим спрос на новую услугу (после ее запуска)», — прокомментировал UBR.ua ситуацию пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.

Приватбанк был не единственной структурой, чьи банкоматы принимали доллары и выдавали их с валютных счетов. Это делало еще несколько крупных банков (Укрсоцбанк, Укргазбанк), но чаще всего в VIP-отделениях. Отключали сервис обычно по двум причинам: в разгар валютных кризисов и раскачек курсов, когда финансисты начинали нести убытки на валютообмене, а также на пиках активности фальшивомонетчиков. Когда мошенникам удавалось напихать банкоматы высококлассно подделанными долларами. Купюроприемникам банкоматов не всегда удавалось выявить фальшивки, и банки несли убытки.

Тем не менее, финансисты учли все и видят потенциал в новом сервисе.

«У нас большой парк банкоматов и информационно-платежных терминалов, который в принципе способны работать с валютой. После изучения принятых Национальным банком изменений в нормативных актах, мы примем решение в каком объеме запускать эту услугу», — отметил UBR.ua заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн.

Финансисты очень надеются, что Нацбанк на этом не остановится, и даст официальное разрешение, не только на наличный, но и на безналичный валютообмен. Через системы интернет-банкинга, который до национализации вовсю предлагал Приватбанк: через Приват24 можно было перебросить нацвалюту с гривневой карты на долларовую карту и происходила автоматическая конвертация. После того как услугу закрыли (из-за отсутствия регламентации в действующем законодательстве), финансисты не перестают надеется на ее восстановление.

«Считаем, что было бы очень прогрессивно дать возможность осуществлять валютообменные операции в интернет-банкинге и мобильных приложениях банков», — заметил Тютюн.

Тем более, что вышеупомянутым постановлением №63 НБУ идет на упрощение ряда других устаревших требований. С 1 июля 2018 года банкам разрешили не оформлять бумажные квитанции в двух экземплярах, если на этом не настаивает клиент. Можно обойтись электронным документом. Соответственно и внутреннюю отчетность по валютообменным операциям банки смогут оформлять и аккумулировать в электронной форме. // Елена Лысенко, Минпром