Завотделением Запорожской клинической больницы попалась на взятке от «уклониста»

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Заведующая отделением Запорожской областной клинической больницы требовала деньги от жителя города за постановку нужного ему диагноза
Об этом сообщает портал Depo.Запорожье со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
Должностное лицо требовало и получило от пациента 1100 долларов. За эти деньги врач обещала поставить необходимый диагноз и выдать соответствующие медицинские документы, которые бы предоставили человеку возможность избежать прохождения срочной военной службы.
В рабочем кабинете заведующей отделением больницы проведен обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты полученные деньги.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.
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