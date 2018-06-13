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Завотделением Запорожской клинической больницы попалась на взятке от «уклониста»

13.06.2018 10:45

Заведующая отделением Запорожской областной клинической больницы требовала деньги от жителя города за постановку нужного ему диагноза

Об этом сообщает портал Depo.Запорожье со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

взятка

Должностное лицо требовало и получило от пациента 1100 долларов. За эти деньги врач обещала поставить необходимый диагноз и выдать соответствующие медицинские документы, которые бы предоставили человеку возможность избежать прохождения срочной военной службы.

В рабочем кабинете заведующей отделением больницы проведен обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты полученные деньги.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

 

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