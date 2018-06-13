Завотделением Запорожской клинической больницы попалась на взятке от «уклониста»

Заведующая отделением Запорожской областной клинической больницы требовала деньги от жителя города за постановку нужного ему диагноза

Об этом сообщает портал Depo.Запорожье со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Должностное лицо требовало и получило от пациента 1100 долларов. За эти деньги врач обещала поставить необходимый диагноз и выдать соответствующие медицинские документы, которые бы предоставили человеку возможность избежать прохождения срочной военной службы.

В рабочем кабинете заведующей отделением больницы проведен обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты полученные деньги.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.