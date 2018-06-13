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На Харківщині жінка вбила палицею свого сусіда

13.06.2018 10:55

Викрили у скоєнні тяжкого злочину 47-річну мешканку Чугуївського району працівники місцевої поліції.

 

Вранці 12 червня до чергової частини надійшло повідомлення від мешканця району. Він розповів, що в будинку виявив тіло 64-річного господаря оселі з тілесними ушкодженнями.

вбивство

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та особовий склад відділу поліції.

Працівники Чугуївського відділу поліції оперативно встановили та затримали особу, причетну до злочину. Нею виявилася 47-річна місцева мешканка. Жінка зізналась у скоєному та розповіла, що напередодні прийшла в гості до знайомого. Вони разом розпивали спиртні напої. Раптово між ними стався конфлікт. В результаті жінка нанесла потерпілому кілька ударів дерев’яною палицею по голові.

 

Речові докази вилучені.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Підозрювану затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Харківської області

 

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