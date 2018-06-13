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У Хмельницькому затримали банду, яка займалась «вибиванням» неіснуючих боргів

13.06.2018 11:08

До складу злочинного угрупування входило четверо хмельничан віком від 27 до 32 років, один із яких раніше притягувався до відповідальності за аналогічні злочини.

Детективи Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області спільно з колегами із СБУ за процесуального керівництва прокуратури затримали групу рекетирів, які, застосовуючи фізичний та психологічний тиск, займалися «вибиванням» неіснуючих боргів у громадян.

затримання

 

Злочинна група діяла на території Хмельницької області протягом березня-червня 2018 року. До її складу входило четверо жителів обласного центру, один із яких раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

 

В одного із потерпілих зловмисники, погрожуючи фізичною розправою, вимагали 3 тисячі доларів США. Затримали усіх членів групи на одній із вулиць Хмельницького під час отримання ними чергової частини коштів в розмірі 10 тисяч гривень.

Усім затриманих вже оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. В подальшому можлива перекваліфікація провадження на більш тяжкий злочин із суворішим покаранням. Найближчим часом чоловікам буде обрано міру запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області

 

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