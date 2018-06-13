У Хмельницькому затримали банду, яка займалась «вибиванням» неіснуючих боргів

До складу злочинного угрупування входило четверо хмельничан віком від 27 до 32 років, один із яких раніше притягувався до відповідальності за аналогічні злочини.

Детективи Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області спільно з колегами із СБУ за процесуального керівництва прокуратури затримали групу рекетирів, які, застосовуючи фізичний та психологічний тиск, займалися «вибиванням» неіснуючих боргів у громадян.

Злочинна група діяла на території Хмельницької області протягом березня-червня 2018 року. До її складу входило четверо жителів обласного центру, один із яких раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

В одного із потерпілих зловмисники, погрожуючи фізичною розправою, вимагали 3 тисячі доларів США. Затримали усіх членів групи на одній із вулиць Хмельницького під час отримання ними чергової частини коштів в розмірі 10 тисяч гривень.

Усім затриманих вже оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. В подальшому можлива перекваліфікація провадження на більш тяжкий злочин із суворішим покаранням. Найближчим часом чоловікам буде обрано міру запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області