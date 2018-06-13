Номерм украинской команды покорил американское талант-шоу (видео)

Украинская команда с номером "The Escape" ("Побег") получила четыре "Да" от жюри 13-го сезона America's Got Talent (Америка имеет талант) и прошла в следующий этап конкурса.

Номер вышел в эфире американского телеканала накануне, сообщили УНН участники постановки номера украинцев.

Как сообщили постановщики, жюри конкурса отметили оригинальность, актуальную тематику и использование новейших технологий в номере.

"Это одно из самых невероятных выступлений, что я когда-либо видела. Мне очень-очень понравилось!" - сказала супермодель и жюри конкурса Хайди Клум.

"Увлекательно видеть вещи, которые мы на самом деле никогда раньше не видели. Это как путешествие в будущее. Это было совершенно", - добавил продюсер шоу и один из жюри Саймон Коуэлл.

По сюжету выступления герой попадает в виртуальную реальность. Путешествие сначала кажется веселой прогулкой, но скоро превращается в динамическую гонку на выживание, во время которой герой преодолевает множество препятствий в поисках спасения.