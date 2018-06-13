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Номерм украинской команды покорил американское талант-шоу (видео)

13.06.2018 11:20

Украинская команда с номером "The Escape" ("Побег") получила четыре "Да" от жюри 13-го сезона America's Got Talent (Америка имеет талант) и прошла в следующий этап конкурса. 

Номер вышел в эфире американского телеканала накануне, сообщили УНН участники постановки номера украинцев.

 America's Got Talent

Как сообщили постановщики, жюри конкурса отметили оригинальность, актуальную тематику и использование новейших технологий в номере.

"Это одно из самых невероятных выступлений, что я когда-либо видела. Мне очень-очень понравилось!" - сказала супермодель и жюри конкурса Хайди Клум.

"Увлекательно видеть вещи, которые мы на самом деле никогда раньше не видели. Это как путешествие в будущее. Это было совершенно", - добавил продюсер шоу и один из жюри Саймон Коуэлл.

По сюжету выступления герой попадает в виртуальную реальность. Путешествие сначала кажется веселой прогулкой, но скоро превращается в динамическую гонку на выживание, во время которой герой преодолевает множество препятствий в поисках спасения.  

 

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