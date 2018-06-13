Чиновник грозит Премьеру Украины отключением от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях

Об этом говорится в письме руководителя компании НАК "Нефтегаз Украины" Андрея Коболева на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, копией которого распологают Українські Новини .

Андрей Коболев, глава НАК "Нефтегаз Украины". Фото: Українське Фото

В своем письме Коболев указывает, что "Нефтегаз" является владельцем объектов газораспределительных систем совокупной стоимостью 588 млн гривен и хочет получать плату за эксплуатацию этих сетей наравне с государством.

"Подход, при котором только государство как собственник имеет возможность получать прибыль, а другие владельцы нет, является нарушением конституционного принципа равенства всех форм собственности", - отмечается в письме.

По данным НАК "Нафтогаз Украины", Национальная комиссия по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не повысила тариф на газ, отказавшись включить в него новую составляющую - плату за эксплуатацию сетей. Итак, "Нефтегаз" пока не может получить от потребителей плату за свои трубопроводы.

Также НКРЭКУ отказалась регистрировать соглашение и устанавливать новый тариф для пока единственного оператора, который согласился платить за эксплуатацию сетей НАКа - ОАО "Донецкоблгаз", заявив, что соглашение между ОАО и НАК не соответствует украинскому законодательству.

"Сложившаяся ситуация подталкивает компанию к принятию мер, направленных на пресечение незаконного использования его имущества путем проведения консервации собственных объектов газораспределительных систем. Это может привести к отключению от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях", - отмечается в письме Коболева на имя премьер-министра.