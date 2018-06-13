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Чиновник грозит Премьеру Украины отключением от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях

13.06.2018 11:30

 В случае, если государственные регуляторы не предусмотрят в тарифе на газ для конечных потребителей плату за использование сетей НАК "Нефтегаз Украины" и его предприятий, от газоснабжения могут быть отключены 129 населенных пунктов в 16 областях Украины.

Об этом говорится в письме руководителя компании НАК "Нефтегаз Украины" Андрея Коболева на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, копией которого распологают Українські Новини.

Андрей Коболев, руководитель компании НАК
 
Андрей Коболев, глава НАК "Нефтегаз Украины". Фото: Українське Фото
 
В своем письме Коболев указывает, что "Нефтегаз" является владельцем объектов газораспределительных систем совокупной стоимостью 588 млн гривен и хочет получать плату за эксплуатацию этих сетей наравне с государством.
 
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"Подход, при котором только государство как собственник имеет возможность получать прибыль, а другие владельцы нет, является нарушением конституционного принципа равенства всех форм собственности", - отмечается в письме.
 
По данным НАК "Нафтогаз Украины", Национальная комиссия по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не повысила тариф на газ, отказавшись включить в него новую составляющую - плату за эксплуатацию сетей. Итак, "Нефтегаз" пока не может получить от потребителей плату за свои трубопроводы.
 
Также НКРЭКУ отказалась регистрировать соглашение и устанавливать новый тариф для пока единственного оператора, который согласился платить за эксплуатацию сетей НАКа - ОАО "Донецкоблгаз", заявив, что соглашение между ОАО и НАК не соответствует украинскому законодательству.
 
"Сложившаяся ситуация подталкивает компанию к принятию мер, направленных на пресечение незаконного использования его имущества путем проведения консервации собственных объектов газораспределительных систем. Это может привести к отключению от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях", - отмечается в письме Коболева на имя премьер-министра.

 

 

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