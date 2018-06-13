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На Закарпатье град превратил дома и автомобили в решето (видео)

13.06.2018 11:45

В сети появилось новое видео последствий аномального града, который прошел на Закарпатье.

Соответствующий сюжет опубликован в YouTube. 

На видео можно увидеть крыши домов, напоминающие решето, и автомобили словно посеченные крупными осколками. Жители села Брод Иршавского района, пострадавшие от стихии, рассказывают, что такого крупного града еще никогда не видели.

Как ранее сообщалось, мощный циклон прошел в Закарпатской, Тернопольской и Черновицкой областях. // «ФАКТЫ»

 

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