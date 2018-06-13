На Закарпатье град превратил дома и автомобили в решето (видео)

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
В сети появилось новое видео последствий аномального града, который прошел на Закарпатье.
Соответствующий сюжет опубликован в YouTube.
На видео можно увидеть крыши домов, напоминающие решето, и автомобили словно посеченные крупными осколками. Жители села Брод Иршавского района, пострадавшие от стихии, рассказывают, что такого крупного града еще никогда не видели.
Как ранее сообщалось, мощный циклон прошел в Закарпатской, Тернопольской и Черновицкой областях. // «ФАКТЫ»
На фронте бесконечная позиционная кампания с высыпанием десятков пакетов РЗК, ударами 152-мм артиллерии и невозможностью сторон вывести войска в трёх точках соприкосновения...