На Закарпатье град превратил дома и автомобили в решето (видео)

В сети появилось новое видео последствий аномального града, который прошел на Закарпатье.

Соответствующий сюжет опубликован в YouTube.

На видео можно увидеть крыши домов, напоминающие решето, и автомобили словно посеченные крупными осколками. Жители села Брод Иршавского района, пострадавшие от стихии, рассказывают, что такого крупного града еще никогда не видели.

Как ранее сообщалось, мощный циклон прошел в Закарпатской, Тернопольской и Черновицкой областях. // «ФАКТЫ»