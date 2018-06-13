Премьер обвинил «органы», «крышующие» нелегальный бизнес, в подготовке провокаций против него

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман говорит, что "крышевальщики" нелегального бизнеса из правоохранительной системы готовят против него провокации

Об этом Гройсман заявил сегодня на заседании правительства, передает Depo.ua.

"Я презираю тех, кто сегодня разрушает основы нашей экономики. Я просил бы, чтобы меня персонально услышали сегодня. Все те, кто крышует нелегальный бизнес, контрабанда, нелегальный доступ товаров к украинским рынкам. Я подчеркиваю, что они сегодня носят погоны, они являются действующими представителями правоохранительной системы. Я знаю, что вы обсуждаете мои слова и мои позиции по этому поводу и мою непреклонность. Я знаю, что вы готовите провокации против премьер-министра и правительства. Но я настаиваю на том, что вы все должны служить государству, не мне, никому другому, а государству", - заявил глава правительства.

Гройсман также подчеркнул, что правительство и в дальнейшем будет работать над изменениями законодательства для упрощения ведения бизнеса в Украине.

Напомним, сегодня Гройсман сообщил, что правительство будет инициировать изменения к закону "Маски-шоу стоп".