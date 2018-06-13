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На Полтавщині підполковником поліції отримав 5 тис. гривень хабара

13.06.2018 12:05

У вівторок, 12 червня 2018 року, працівники прокуратури Полтавщини спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України в Полтавській області задокументували факт отримання заступником начальника одного з відділень поліції Миргородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в області 5 тис грн.

Підполковник одержав неправомірну вигоду від громадянина за не перешкоджання зайняттю підприємницькою діяльністю, пов’язаною з лісозаготівлею.

Наразі поліцейський затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Йому готується повідомлення про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само в проханні надати таку вигоду для себе за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить слідче управління УСБУ в області за процесуального керівництва прокуратури області.

Прес-служба прокуратури Полтавської області

 

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