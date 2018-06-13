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ГПУ завершено досудове спецрозслідування стосовно 6 колишніх службових осіб податкових органів

13.06.2018 12:32

Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України 11.06.2018 завершено спеціальне досудове розслідування (заочне розслідування відповідно до вимог глави 24-1 КПК України) кримінального провадження за підозрою 6 колишніх службових осіб податкових органів у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (участі у скоєнні злочинною організацією особливо тяжкого злочину проти державної власності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах, та злочину невеликої тяжкості у сфері службової діяльності).

Розслідуванням встановлено, що підозрювані, у період 2012 –2013 років, перебуваючи у складі очолюваної В. Януковичем злочинної організації, до складу якої входив у тому числі колишній Міністр доходів і зборів України, займаючи керівні посади в органах податкової служби, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану та злочинної схеми заволоділи коштами державного бюджету України на загальну суму 3,1 млрд грн, тобто в особливо великому розмірі, шляхом незаконного відшкодування з Державного бюджету України ПДВ на рахунки 3 фіктивних підприємств.

Після отримання останнього дозволу суду на здійснення спеціального досудового розслідування 17.05.2018, органом досудового розслідування відповідно до вимог КПК України, з урахуванням особливостей передбачених ст. 297-5 КПК України, проведено та закінчено досудове розслідування.

На теперішній час стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування, виконуються вимоги ст. 290 КПК України та після цього, обвинувальний акт стосовно вказаних підозрюваних буде передано до суду.

Довідково: всього по схемі незаконного відшкодування з Державного бюджету України податку на додану вартість було 16 підозрюваних з числа службових осіб податкових органів. На даний час по 3 особам винесено обвинувальні вироки суду; щодо 6 обвинувачених обвинувальні акти перебувають на розгляді у суді; щодо 7 підозрюваних, в тому числі колишнього Міністра доходів і зборів України, досудове розслідування завершено та виконуються вимоги ст. 290 КПК України.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ
Генеральної прокуратури України

 

 

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