Столичний дільничний офіцер поліції викрив киянина, який убив уродженця Закарпаття

Тяжкий злочин чоловік скоїв, перебуваючи у розшуку за розбій. Та коли працівник поліції його викрив, той спробував уникнути відповідальності і назвався чужим іменем. Проте обдурити досвідченого правоохоронця зловмиснику не вдалося – і зараз підозрюваний дає покази.

До чергової частини Дніпровського управління поліції зателефонував чоловік із повідомленням про те, що на вулиці Сосницькій лежить мертвий чоловік. Слідчо-оперативна група негайно виїхала на місце та почала відпрацьовувати територію.

Як розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, правоохоронці виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті, а згодом встановили його особу. Це – 37-річний уродженець Закарпатської області, який останнім часом мешкав у столиці, але постійного місця проживання не мав.

«Попередньо ми встановили, що в ході розпивання спиртних напоїв між двома чоловіками відбулася бійка. Сили виявилися нерівними, тож від отриманих травм уродженець Закарпаття за кілька годин помер на місці. Тож нам належало з’ясувати особу іншого учасника конфлікту, аби притягнути його до відповідальності», - зауважив начальник управління поліції.

Згодом дільничний офіцер поліції Дніпровського управління поліції Богдан Пасічник отримав інформацію, що до злочину може бути причетний чоловік, якій вів асоціальний спосіб життя, що ускладнювало встановлення його особи та пошуки. Та поки його шукали у Дніпровському районі, він встиг потрапити у поле зору правоохоронців Дарницького району столиці.

«Наші колеги затримали чоловіка за підозрою у вчиненні майнового злочину. З урахуванням того, що він назвався чужим іменем, а причетність до крадіжки не підтвердилася, його відпустили. І навіть коли ми вийшли на нього та затримали, він теж не відразу зізнався у тяжкому злочині», - повідомив дільничний офіцер.

З’ясувати справжнє ім’я зловмисника поліцейським вдалося лише, коли той повідомив про колишнє місце роботи у Броварах. Столичні правоохоронці виїхали туди, опитали співробітників та поспілкувалися з місцевими правоохоронцями. Після підтвердження особи поліцейські повернулися до Києва та продовжили роботу над розкриттям вбивства.

«Ми встановили, що причетний до злочину 27-річний киянин. Згодом він зізнався, що побив чоловіка, тіло якого пізніше знайшли перехожі. Також ми з’ясували причину, чому чоловік приховував справжнє ім’я. Виявилося, що він знаходиться у розшуку за розбійний напад, скоєний у минулому році у Солом’янському районі столиці», - додав Богдан Пасічник.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Найближчим часом суд обере йому міру запобіжного заходу. Слідчі розпочали досудове розслідування за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманому також належить відповісти за раніше скоєний розбій, а відтак йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва