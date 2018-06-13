На Луганщині до 6 років позбавлення волі засуджено учасника НЗФ «Народна міліція «ЛНР»

Прокуратурою Луганської області підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно громадянина України за фактом вчинення умисних дій, з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110 КК України) та участі у діяльності не передбаченого законом збройного формування (ч. 2 ст. 260 КК України).

Під час досудового розслідування та судового розгляду встановлено, що мешканець м. Сорокине (Краснодон) брав участь у злочинній діяльності не передбаченого законом збройного формування на посаді «розвідника-гранатометника» так званої «2 Окремої механізованої бригади 2 артилерійського корпусу «Народної міліції «ЛНР» окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Учасник незаконного збройного формування виконував злочинні накази керівників окупаційної адміністрації РФ, направлені на зміну меж території та державного кордону України, здійснював розвідку артилерійського корпусу Народної міліції «ЛНР», яка із застосуванням тяжкого озброєння з 2014 року по теперішній час вчиняє обстріли позицій, військових, цивільних об’єктів та населення на території Станично-Луганського та Новоайдарського районів Луганської області.

Під час спроби перетину КПВВ «Майорськ» бойовика затримано співробітниками 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. В період досудового розслідування та судового розгляду до останнього застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Вироком Біловодського районного суду чоловіка визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 6 років.

Прес-служба прокуратури Луганської області