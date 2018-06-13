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На залізничному вокзалі Києва затримали рецидивіста, який пограбував дівчину

13.06.2018 13:15

Уродженець Закарпатської області вихопив із рюкзака дівчини гаманець. Встановлено, що чоловік раніше судимий за крадіжки та грабежі.

 

Близько 16:00 на пероні Центрального залізничного вокзалу «Київ-Пасажирський» 22-річна жителька Черкаської області чекала потяг. Молодий чоловік спробував непомітно забрати з її наплічника гаманець, але пасажирка помітила його дії і спробувала завадити. Однак крики потерпілої не справили на нього враження – і він втік із її речами.

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Начальник оперативно-пошукового відділу карного розшуку Головного управління Національної поліції у м. Києві Віталій Отрудько розповів:

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«Поліцейські побачили чоловіка і зупинили його для перевірки. У нього вилучили жіночий гаманець із грошима та документами потерпілої. У той же час надійшла інформація про грабунку від оперативного чергового: дівчина зателефонувала на 102 та повідомила про подію. Згодом потерпіла впізнала у затриманому нападника».

 

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань заст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. 27-річного уродженця Закарпатської області, раніше судимого за майнові злочини, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Суд обере йому міру запобіжного заходу.

 

Відділ комунікації поліції Києва

 

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