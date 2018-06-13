«Представительный» список глав государств (и не очень), которые удостоят посещением открытие ЧМ-2018

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал журналистам 17 стран, главы которых посетят церемонию открытия чемпионата мира по футболу 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Список в основном состоит из стран СНГ и Латинской Америки.

Кроме того, в нем присутствуют два государства, не признанные большинством стран — Абхазия и Южная Осетия. КНДР будет представлять председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам. // Meduza