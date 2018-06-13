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«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

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«Представительный» список глав государств (и не очень), которые удостоят посещением открытие ЧМ-2018

13.06.2018 13:45

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал журналистам 17 стран, главы которых посетят церемонию открытия чемпионата мира по футболу 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве. 

Список в основном состоит из стран СНГ и Латинской Америки.

ЧМ-2018

Кроме того, в нем присутствуют два государства, не признанные большинством стран — Абхазия и Южная Осетия. КНДР будет представлять председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам. // Meduza

 

 

 

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