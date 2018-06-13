Россию заподозрили во вмешательстве в выборы в еще одной европейской стране

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Главный регулятор спецслужб Бельгии призвал разведывательные службы обратить пристальное внимание на вмешательство России в предстоящие местные выборы
Россия попытается вмешаться в местные выборы в Бельгии, которые состоятся в октябре. Об этом в интервью газете Le Soir заявил Ги Рапай, глава бельгийского комитета, контролирующего федеральную службу разведки.
Главный регулятор спецслужб Бельгии призвал разведывательные службы обратить пристальное внимание на вмешательство России в предстоящие местные выборы в Бельгии в октябре, а также региональные, федеральные и европейские выборы в мае 2019 года.
Он указал на показания о том, что российское государство имеет контакты с ультраправыми партиями.
"Во Франции были тревожные дела с "Национальным фронтом", можно было бы представить то же самое в Бельгии", – сказал он.
У Агентства национальной безопасности США "нет сомнения, что русские и китайцы" перехватывают сообщения и разговоры в Бельгии, сказал Рапай.
Он добавил, что марокканские и турецкие разведывательные службы сейчас более активно действуют в Бельгии, чем раньше.
Отметим, что Рапай уходит с поста в середине июля.
Напомним, 16 мая, комитет по разведке Сената США опубликовал заявление, в котором согласился с данным разведывательных служб о том, что в ходе предвыборной кампании 2016 года Россия вмешивалась в выборы ради победы действующего президента Дональда Трампа.
Также в настоящее время проходит расследование о вмешательстве России в Brexit.
Также Россию подозревают в попытках влиять на ситуацию в целом ряде европейских стран, в том числе на ситуацию в Каталонии. // Сегодня
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