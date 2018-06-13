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Россию заподозрили во вмешательстве в выборы в еще одной европейской стране

13.06.2018 14:20

Главный регулятор спецслужб Бельгии призвал разведывательные службы обратить пристальное внимание на вмешательство России в предстоящие местные выборы

Россия попытается вмешаться в местные выборы в Бельгии, которые состоятся в октябре. Об этом в интервью газете Le Soir заявил Ги Рапай, глава бельгийского комитета, контролирующего федеральную службу разведки.

Бельгия опасается вмешательство, фото TVnet

Главный регулятор спецслужб Бельгии призвал разведывательные службы обратить пристальное внимание на вмешательство России в предстоящие местные выборы в Бельгии в октябре, а также региональные, федеральные и европейские выборы в мае 2019 года.

Он указал на показания о том, что российское государство имеет контакты с ультраправыми партиями.

"Во Франции были тревожные дела с "Национальным фронтом", можно было бы представить то же самое в Бельгии", – сказал он.

У Агентства национальной безопасности США "нет сомнения, что русские и китайцы" перехватывают сообщения и разговоры в Бельгии, сказал Рапай.

Он добавил, что марокканские и турецкие разведывательные службы сейчас более активно действуют в Бельгии, чем раньше.

Отметим, что Рапай уходит с поста в середине июля.

Напомним, 16 мая, комитет по разведке Сената США опубликовал заявление, в котором согласился с данным разведывательных служб о том, что в ходе предвыборной кампании 2016 года Россия вмешивалась в выборы ради победы действующего президента Дональда Трампа.

Также в настоящее время проходит расследование о вмешательстве России в Brexit.

Также Россию подозревают в попытках влиять на ситуацию в целом ряде европейских стран, в том числе на ситуацию в Каталонии. // Сегодня

 

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