Россию заподозрили во вмешательстве в выборы в еще одной европейской стране

Россия попытается вмешаться в местные выборы в Бельгии, которые состоятся в октябре. Об этом в интервью газете Le Soir заявил Ги Рапай, глава бельгийского комитета, контролирующего федеральную службу разведки.

Главный регулятор спецслужб Бельгии призвал разведывательные службы обратить пристальное внимание на вмешательство России в предстоящие местные выборы в Бельгии в октябре, а также региональные, федеральные и европейские выборы в мае 2019 года.

Он указал на показания о том, что российское государство имеет контакты с ультраправыми партиями.

"Во Франции были тревожные дела с "Национальным фронтом", можно было бы представить то же самое в Бельгии", – сказал он.

У Агентства национальной безопасности США "нет сомнения, что русские и китайцы" перехватывают сообщения и разговоры в Бельгии, сказал Рапай.

Он добавил, что марокканские и турецкие разведывательные службы сейчас более активно действуют в Бельгии, чем раньше.

Отметим, что Рапай уходит с поста в середине июля.

Напомним, 16 мая, комитет по разведке Сената США опубликовал заявление, в котором согласился с данным разведывательных служб о том, что в ходе предвыборной кампании 2016 года Россия вмешивалась в выборы ради победы действующего президента Дональда Трампа.

Также в настоящее время проходит расследование о вмешательстве России в Brexit.

Также Россию подозревают в попытках влиять на ситуацию в целом ряде европейских стран, в том числе на ситуацию в Каталонии. // Сегодня