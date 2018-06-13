Европарламент одобрил макрофинансовую помощь Украине на сумму в 1 млрд. евро

Первый транш может быть перечислен Украине уже в сентябре

Европарламент проголосовал "за" по вопросу о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро. Об этом сообщил корреспондент Radio Liberty Рикард Йозвяк в Twitter.

Как сообщается, третий пакет помощи был утвержден в рамках пленарной сессии Европарламента. "За" проголосовали 527 депутатов, "против" - 124, ещё 29 воздержались.

"Если все пройдет хорошо, первый транш может быть выплачен уже в сентябре", - сообщил Йозвяк.

Напоминаем, в рамках старой программы макрофинансовой помощи Украина получила два транша на 1,2 млрд евро вместо изначально запланированных 1,8 млрд евро. Третий транш был отменен из-за того, что Украина выполнила 17 условий предоставления помощи из оговоренных 21.

Невыполненными остались четыре требования - снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки электронной декларации, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний. // 112.ua