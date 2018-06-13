Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Европарламент одобрил макрофинансовую помощь Украине на сумму в 1 млрд. евро

13.06.2018 14:31

Первый транш может быть перечислен Украине уже в сентябре

Европарламент проголосовал "за" по вопросу о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро. Об этом сообщил корреспондент Radio Liberty Рикард Йозвяк в Twitter.

Из открытых источников

Как сообщается, третий пакет помощи был утвержден в рамках пленарной сессии Европарламента. "За" проголосовали 527 депутатов, "против" - 124, ещё 29 воздержались.

"Если все пройдет хорошо, первый транш может быть выплачен уже в сентябре", - сообщил Йозвяк.

Напоминаем, в рамках старой программы макрофинансовой помощи Украина получила два транша на 1,2 млрд евро вместо изначально запланированных 1,8 млрд евро. Третий транш был отменен из-за того, что Украина выполнила 17 условий предоставления помощи из оговоренных 21.

Невыполненными остались четыре требования - снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки электронной декларации, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний. // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...