СБУ блокувала діяльність міжрегіонального організованого угруповання наркоторговців

Правоохоронці встановили, що двоє наркоділків, які входили до складу угруповання, вирощували канабіс на території приватного домоволодіння одного із зловмисників на Миколаївщині. Готовий «товар» вони переправляли спільникам в Одесу для продажу через розгалужену мережу дилерів. За попередньою інформацією, середньомісячний прибуток від незаконного бізнесу становив близько ста тисяч гривень.

Співробітники СБУ затримали чотирьох зловмисників після збуту чергової партії наркотиків.

Під час санкціонованих обшуків за адресами проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили близько двадцяти кілограмів марихуани. Вилучені наркотичні засоби направлені на експертизу.

Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб, причетних до злочинної діяльності.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з прокуратурою та поліцією.

Служба безпеки України