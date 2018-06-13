Россиянин зарубил соседа топором и спрятал труп в холодильник

Житель Петропавловска-Камчатского зарубил соседа топором и сначала спрятал его труп в холодильник, а затем выбросил в ближайшую канаву. Следователи установили, что убийца был пьян, и завели уголовное дело.

Один из горожан обратился 10 июня в местное управление Следственного комитета с заявлением о пропаже своего 48-летнего сына, сообщает ИА "Кам 24" со ссылкой на ведомство 13 июня. Следователи сразу же возбудили уголовное дело по статье "Убийство" (часть 1 статьи 105 УК РФ) и вместе с полицейскими быстро установили подозреваемого.

Им оказался 41-летний земляк пропавшего мужчины. По версии следствия, в период с 7 по 8 июня он напился и зашел в гости к соседу. Они поссорились, и в какой-то момент подозреваемый ударил противника ножом. Раненый оказал сопротивление, и тогда преступник схватил топор и несколько раз ударил им оппонента по голове и в шею.

"От полученных травм потерпевший умер на месте происшествия. С целью сокрытия следов преступления злоумышленник спрятал тело в принадлежащий ему холодильник, а затем вывез и бросил в дорожную канаву в черте города", - рассказали в Следственном комитете. Теперь петропавловцу грозит до 15 лет лишения свободы.

О роковой потасовке между соседями в Петропавловске-Камчатском сообщалось в марте. Тогда горожанин с приятелем, демонтируя унитаз, испачкали фекалиями лестничный марш в подъезде одного из домов. Сосед мужчины, менявшего сантехнику, настолько возмутился произошедшим, что решил заставить его приятеля вымыть пол и с силой толкнул его с лестницы. Потерпевший получил травму головы и скончался на месте. // NEWSru.com