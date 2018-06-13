В Кривом Роге супруги с Кавказа насиловали двухлетнюю дочь и выкладывала видео в интернет

Два года семейная пара, переехавшая в Украину с Кавказа, насиловала свою дочь, снимая порноролики. Сейчас девочке четыре года. В среду, 13 июня, в съемное жилье «порносемьи» в Кривом Рогу наведались правоохранители.

Информация о детском порно, распространяющемся в интернете через TOR-сеть, украинским полицейским поступила от австралийских коллег. Отрабатывая ее, правоохранители установили, откуда и под каким ником загружают ролики, и в дальнейшем вышла на причастных к этому жителей Украины. В настоящее время полиция и прокуратура проводят обыски в квартире, которую снимают порнодельцы, рассказала «ФАКТАМ» пресс-секретарь Департамента киберполиции Юлия Квитко.

Установлено, что, вступая в сексуальные отношения со своей дочерью, детское порно снимали 29-летний на данный момент мужчина, уже успевший получить украинское гражданство, и его 30-летняя жена — гражданка одного из государств кавказского региона. Сейчас они проживают в съемной квартире в Кривом Рогу.

Первые ролики были сняты, когда девочке едва исполнилось два года. Последние — несколько дней назад. Для «красоты» снимаемого видео родители покупали дочери сексуальные белье, «игрушки» и аксессуары. Было установлено более десятка интернет-ресурсов, через которые продавались порноролики. Оплата за них поступала в криптовалюте.

Во время обыска изъяты видеотехника, компьютеры и мобильные телефоны. В настоящее время решается вопрос о задержании порнодельцов и объявлении им подозрения в изготовлении и распространении детского порно. Не исключено, что после экспертиз будет открыто уголовное производство по изнасилованию девочки.