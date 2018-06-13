Львовянин, уехавший на заработки в Москву, восемь месяцев содержится в СИЗО

Житель Львова, 37-летний Владимир, который в прошлом году уехал на заработки в Россию, уже восьмой месяц содержится в зеленоградском СИЗО №12, что в Подмосковье. Примерно месяц назад его супруга обратилась с СБУ за помощью, поскольку женщина уже не знает, что делать – к мужу никакого доступа нет.

Как оказалось, отец двоих детей вернувшись до поездки в Москву из Европы, очень хотел купить машину. Чтобы не сидеть дома, Владимир планировал всего пару месяцев поработать в столице РФ, и весной 2018 года снова ввернуться в Германию, на заработки.

В столице РФ он устроился водителем по перевозке строительных материалов. Однако в конце ноября 2017 года его задержала группа неизвестных, якобы для предъявления документов, а через пару часов он уже был за решеткой.

По информации жены российского узника, во время задержания его избили, и даже заставили подписать документы, какие именно – он сам не знает. По предварительной версии, мужчине инкриминируют контрабанду наркотиков и уже два раза по его делу был суд.

"Дело в том, что ФСБ устраивает постоянные провокации и пытается завербовать украинских граждан сотрудничать с ними. Например, недавно наши коллеги из Сумской области разоблачили спецоперацию ФСБ, которые пытались завербовать жителя Сумщины и обвинить в той же контрабанде наркотиков. К счастью, сумчанин уже дома. В нашем случае работали по той же схеме,но задержанным из Львова уже общался украинский консул, и мы надеемся, что дело тронется с мертвой точки", – сообщил нашему сайту спикер СБУ во Львовской области Олег Александров.

По словам Александрова, те украинские болельщики, почти шесть тысяч, которые собираются в РФ на чемпионат мира по футболу, тоже могут являться "мишенью" для российских спецслужб. Пока неизвестно, какие именно будут провокации, но они точно готовятся.

Особенно для российских спецслужб оперативный интерес представляют молодые люди, бывшие военные, правоохранители, члены радикальных партий или организаций, а также ветераны АТО.

"Я бы советовал все-таки людям, которые собираются ехать в Россию, хорошенько об этом подумать", – добавил Александров. // Сегодня