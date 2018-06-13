ЧМ-2026 состоится в США, Мексике и Канаде

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Накануне начала чемпионата мира по футболу 2018 года, ФИФА решила, кто станет хозяином мундиаля-2026, передает .
В среду 13 июня делегаты из более 200 стран посетили съезд FIFA в Москве, где решился вопрос, кто же станет хозяином чемпионата мира по футболу 2026 года.
За право принимать чемпионат мира соревновались Соединенные Штаты, Мексика и Канада (совместная заявка) против Марокко.
По результатам голосования, заявка США, Мексики и Канады получила 134 голоса, Марокко - 65 голосов, одна страна не проголосовала ни за кого.
Мексика дважды принимала чемпионат мира - в 1970 и 1986 годах, в США турнир проходил в 1994 году, а Марокко проиграл в четырех предыдущих голосованиях. // УНН
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