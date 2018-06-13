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Пассажирку избили и выбросили на ходу из поезда Львов-Запорожье

13.06.2018 15:41

Жительница Запорожья 54-летняя Светлана Колупай бесследно исчезла из поезда сообщением Львов — Запорожье. Вышла на минутку в тамбур и словно в воду канула. Ее 12-летняя внучка, которая также ехала в этом поезде, бросилась искать бабушку, но поиски не принесли результатов.

 

Только несколько часов спустя, когда перепуганный ребенок приехал домой в Запорожье, девочке сообщили, что бабушку нашли неподалеку от Никополя.

Пассажирку избили и выбросили на ходу из поезда Львов-Запорожье

«Бабушка, слава Богу, жива! — рассказала «ФАКТАМ» другая внучка женщины. — Но мы столько пережили! Даже успели по социальным сетям распространить информацию с просьбой помочь в поисках бабушки. А ее нашли возле железной дороги неподалеку от Никополя. У нее амнезия. Бабушка Света ничего не помнит. Не знает, что с ней случилось. У нее в двух местах сломана рука, травма головы и какие-то проблемы с позвоночником».

«Баба Света сейчас в реанимации. Нам известно от врачей, что бабушку скорее всего избили, когда она вышла в тамбур. А потом — выбросили на полном ходу из поезда. Причина вообще непонятна. Зачем кому-то нападать на бабушку? Ведь ее даже не ограбили. Все деньги и документы остались в купе с внучкой. При себе у бабы Светы ничего не было», — рассказала внучка Светланы.

Полиция Днепропетровской области изучает обстоятельства чрезвычайного происшествия.

 

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