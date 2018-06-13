В Днепропетровской области «борца с коррупцией» судят за... взятку

В Днепропетровской области сотрудника райгосадминистрации могут отправить в колонию на пять лет. Специалист по вопросам предотвращения и выявления коррупции при помощи взятки обещал повлиять на правоохранителей. Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Правоохранители установили, что в феврале 2018 года к чиновнику обратился местный житель, родственник которого подозревается в незаконном хранении наркотиков, с просьбой повлиять на сотрудников правоохранительных органов и решить вопрос о назначении подсудимому наказания, не связанного с лишением свободы.

За такую услугу и.о. первого зампредседателя РГА сообщил о необходимости передать ему взятку в размере 1 тысячи долларов.

15 февраля во время получения части денежных средств в сумме 500 долларов чиновник был разоблачен правоохранительными органами.

Прокуратура области направила в суд обвинительный акт в отношении главного специалиста по вопросам предотвращения и выявления коррупции – исполняющего обязанности первого заместителя председателя одной из райгосадминистраций в области за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды для третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства). .

Судебное разбирательство уголовного производства продолжается. По статье обвинения предусмотрено наказание в виде штрафа от 750 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. // Сегодня