В мире стартует кампания «Красная карточка Путину»

Нужно использовать проведение Чемпионата мира по футболу в РФ, чтобы пролить свет на все преступления Путина, заявили оранизаторы

Международная коалиция по правам человека начинает кампанию # RedCard4Putin. Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Международной коалиции по правам человека, вице-президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод.

"Сегодня международная коалиция по правам человека начинает кампанию "Красная карточка Путину". Мы делаем это в Киеве, поскольку Украина больше всего пострадала от режима Путина. В течение месяца кампании будут опубликованы аналитические материалы о преступлениях Кремля в Украине и развитых странах Запада. А для поддержания и освобождения политических пленников Москвы по всему миру организуют серию флешмобов и глобальную медиакампанию. Оккупация Крыма, война на востоке Украины, химические атаки в Великобритании, сбитие самолета – лишь часть известных преступлений путинского режима против человечества, свидетелями которых стало международное сообщество. Поэтому была создана Международная коалиция по правам человека, в которую входят общественные организации и отдельные личности со всего мира", – рассказал он.

Он также отметил, что важной целью кампании #RedCard4Putin является освобождение Олега Сенцова и других политических заключенных.

"Мы видим, что Олег Сенцов готов голодать до смерти. Очень важно, чтобы мы, как мировое сообщество, не опускали руки и защищали права его и других, и спасли жизни Олега Сенцова. Путинский режим забирает его жизни. Кампания "Красная карточка Путину" призвана объединить журналистов и активистов, чтобы донести миру, что агрессор не может оставаться безнаказанным", – подчеркнул председатель Международной коалиции по правам человека.

Грод также отметил, что к кампании присоединился Всемирный конгресс украинцев, который объединяет украинцев в 53 странах мира.

Он также отметил, что нужно использовать проведение Чемпионата мира по футболу в РФ, чтобы пролить свет на все преступления Путина.



"Мы призываем наших коллег и всех спортсменов и футболистов мира, чтобы они присоединились к нашей кампании и будем призывать также, чтобы отдельные футболисты, которые будут соревноваться на чемпионате, показали свое недовольство с нарушением прав в России и проводили свои акции во время мирового чемпионата в РФ", – добавил он. // Сегодня