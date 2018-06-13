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Оккупированный Крым остался без света и мобильной связи

13.06.2018 16:35

Жители Крыма сообщили об отключении электричества и мобильной связи. 

Об этом пишет местное агентство “Крыминформ”, передает УНН.

Крым

“Без электричества и связи остался весь Крым. По данным МЧС, в настоящее время „Крымэнерго“ устанавливает причину отключения элетричества, уточняется число пострадавших населенных пунктов”, — говорится в сообщении.

По данным агентства, без электричества остались Симферополь, Севастополь, Евпатория, Ялта и ряд других населенных пунктов. При этом в Симферополе не работают светофоры, остановились троллейбусы. Некоторые учреждения и предприятия включили генераторы.

В частности, в Севастополе не работают банки, платежные терминалы, нет электричества в торговых центрах и частных домах. Автозаправки переходят на дизель-генераторы. Некоторые дома также подключают генераторы малой мощности. Сообщается о перебоях с мобильной связью.

Россия оккупировала Крым и Севастополь в 2014 году. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

31 декабря 2015 года закончился контракт на поставки электроэнергии из Украины в оккупированный Крым. Сейчас полуостров снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани, на котором периодически происходят аварии.

 

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