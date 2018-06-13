Львовянину удалось отсудить у туроператора компенсацию за обман

В Сокальском районном суде Львовской области закончилось слушание резонансного дела по защите прав потребителя. Местный житель пожаловался на недобросовестность туристической компании и потребовал возместить ему моральный и материальный ущерб.

В июле прошлого года мужчина заключил с представителем туристической фирмы договор о предоставлении услуг. Туроператор обязался обеспечить: авиаперелет из Киева в Барселону и обратно, страхование, проживание в испанском отеле «4*» и трансфер. Клиент оплатил выставленные счета и получил ваучер на проживание в отеле, авиабилеты и страховку.

— По прилету в Барселону меня вместе с дочерью без предупреждения и согласования поселили в другой отель, который не отвечал требованиям и установленным стандартам категории «четыре звезды». Вместо кроватей — раскладушки с грязными матрасами и постельным бельем, с потолка сыпалось, на треснувших стенах убитые комары, мебель поломана, кондиционера нет, балкон в аварийном состоянии. Кроме того, дорога и железнодорожные пути под окном. О своем недовольстве неоднократно сообщал туроператору, просил вернуть нас в Украину, однако никаких результатов мои обращения не принесли. В результате отдых был испорчен, ребенок все дни был в истерике и тревожном состоянии, поскольку долгожданное путешествие превратилось в ужас. После приезда в Украину подал туроператору жалобу, однако никакого ответа так и не получил, — рассказал на суде обманутый турист.

В связи с ненадлежащим предоставлением туристических услуг, которые указаны в договоре и оплачены, мужчина просил взыскать с туроператора разницу между заказанными и полученными фактическими услугами, а также моральный вред.

Представитель туроператора на судебном заседании иск не признал. Мол, заселение в другой отель не может быть основанием для удовлетворения требований о возмещении материального и морального вреда. А поселить в заказанный отель не было возможности, т.к. все номера там были заняты.

Изучив все обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что туроператор не выполнил условия, указанные в договоре, туристические услуги в полном объеме не предоставил, разницу между заказанными и фактически предоставленными услугами не возместил.

Исходя из этого, суд решил взыскать с туристической фирмы в пользу истца разницу между туристическими услугами в размере 54 196 гривен, компенсацию морального ущерба в размере 10 тысяч гривен, а также шесть тысяч гривен судебных издержек. // Сергей Карнаухов, «ФАКТЫ» (Львов)